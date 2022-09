Väikeste karikavõistluste finaalis lähevad vastamisi Rakvere Tarvas ja FC Flora U19

Mõlema meeskonna jaoks algas väikeste karikavõistluste teekond 1/32-finaalidest. Tarvas alistas järjepanu JK Kernu Kadaka (12:0), FCP Pärnu (4:0), FC Tallinn U21 (8:0) ja Raasiku FC Jokeri (5:0). Poolfinaalis oli Tarvas tulemusega 3:2 parem Maardu Linnameeskonnast.

Flora U19 alistas teel finaali Tallinna FC Eston Villa II (+ : -), Keila JK (1:0), Saku Sportingu (1:0), Tallinna AS Cosmos FC (1:1, pen 6:5) ning oli poolfinaalis üle Tallinna SC ReUnitedist 4:3.

Tarvase peatreener Tarmo Rebane: „Oleme teinud suure töö, et jõuda välja finaali. Nüüd on jäänud veel viimane pingutus. Tuleb väga kõva mäng, sest mõlemad võistkonnad teavad, mis on kaalul.“

Kapten Kristo Remmelgas: „Ees on ootamas Rakvere JK Tarvase ajaloo esimene karikafinaal. Mängus on väikeste karikavõistluste karikas ja see on trofee, mida me kindlasti soovime Rakveresse viia. Oleme seda hetke oodanud väga kaua ja anname endast kõik, et lahkuda A. Le Coq Arenalt koju võiduga. Suur töö on tehtud ja loodetavasti saame oma teenitud palga 3. septembril. Rakvere JK Tarvase poolehoidja, leia tee sel päeval staadionile ja tule ela meile häälekalt kaasa.“



Flora U19 peatreener Oskar Pedosk: „Tahame lunastada pääsme UEFA Regions Cupile ja teame, et A. Le Coq Arena koduseinad toetavad meid. Rakvere mängib sirgjoonelist jalgpalli ning oleme selleks hästi valmistunud. Meeskonnal on selge siht silme ees ning võit on meie jaoks ainus, mis loeb.“

Kapten Mart Joosep Mürk: „Pikk teekond finaalini on läbitud, nüüd tuleb teha veel viimane pingutus A. Le Coq Arenal. Meeskond on motiveeritud ja valmis võitlema lõpuni, et just meie oleksime need, kes lõpuvile kõlades karika peakohale tõstavad. Anname endast kõik!“

Mängu peakohtunik on Richard Toom, keda abistavad äärtel Denis Petrov ja Rait Ojanurme. Neljas kohtunik on Martin Altmets.