Euroopas räägitakse juba pikemat aega kriisist ning aina enam kõlab, et eeloleval talvel tuleb kokkuhoidlikult elada. Siiski on valdkondi, kus raha on roppu moodi. Inglismaa jalgpallimeistrivõistluste kõrgliigas kulutati tänavusel suvel üleminekutele rekordiline summa.