Eesti jalgpalliklubi trennis puhkenud kaklus tõi kriminaalmenetluse

Soccernet.ee -le teadaolevalt käib jutt jalgpalli teise liiga võistkonna Lasnamäe Ajaxi mängijatest: 30-aastasest Artur Mishinist ja 19-aastasest Aleksei Kostjukist, kes omavahel harjutuskorral kisklema läksid. Konflikt algas soojendusel, kui ruudus mängiti pallihoidmist ning seal tekkisid ebakõlad, hakati tõuklema ning see eskaleerus kakluseks.

„Minu hinnangul on meil töine õhkkond, kus kõik pakuvad tihedat konkurentsi teineteisele ja see kõik võibki vahepeal vere keema lüüa,“ lausus Ajaxi eestvedaja Boriss Dugan, kes kinnitas, et kumbki mängija ei saanud kakluses ühtegi tõsist kehavigastust.