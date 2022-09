Rovanperä ei taha Tänakut maha kanda: tiitliheitlus pole veel läbi!

„Belgias oli meil väga keeruline nädalavahetus, seega loodame Kreekas naasta tasemele, kus olema peaksime ja loodetavasti tuleb meil hea ralli. Tiitliheitlus pole kunagi läbi enne, kui see on läbi, mis tähendab, et me ei saa sellele liiga palju mõelda. Üritame lihtsalt saada igalt etapilt häid punkte ja kontrollida seda, mis on meie võimuses,“ andis Rovanperä mõista, et Ott Tänakut (Hyundai) veel tiitliheitlusest maha kanda ei maksa.