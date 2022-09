FOTOD JA VIDEO | EM-i avapauk: Eesti korvpallimeeskond kaotas Itaaliale 21 punktiga

„Itaalia kiire rünnak ja nende palliliigutamine on väga oluline punkt. Peame vältima seda, et nad saaksid palli sama lihtsalt sööta nagu PlayStationi mängus. Kui me seda ei suuda, läheb keeruliseks,“ ütles Toijala pärast Eesti koondise neljapäevalõunast treeningut. Tavaliselt Itaalia klubi Milano Olimpia mänge võõrustav Mediolanum Forum mahutab 12 700 pealtvaatajat, väidetavalt on Eestist oodata ligi 2000 korvpallifänni.