Eesti jäähokikoondislane alustab täna Meistrite liiga alagrupimänge

Arraku koduklubi kuulub F-alagruppi, kus vastasteks on Rootsi meister Färjestads BK, Austria klubi EC VSV Villach ning Straubing Tigers Saksamaalt, Kevadel IIHF Continental Cupi võitnud Cracovia võõrustab avavoorus Straubing Tigersit, kohtumine algab Eesti aja järgi kell 21:15. Alagrupiturniir lõpeb 12. oktoobril, sõelmängudes jätkavad kõikide alagruppide kaks parimat meeskonda.



Kõiki Champions Hockey League´i mänge on võimalik tasuta vaadata CHL-i ametlikul kodulehel.



Hooajal 2017/2018 krooniti Robert Rooba Jyväskylä JYP-i koosseisus Meistrite Liiga võitjaks. Tegemist oli ainsa hooajaga kui CHL-i karikas rändas Rootsist kaugemale - seni on neljal korral võidutsenud Frölunda HC, liiga avahooajal 2014/2015 oli parim Luleå HF ning tänavu kevadel Rögle BK.



Jäähoki Meistrite Liiga alagrupid

A: Luleå HF (Rootsi), Jukurit Mikkeli (Soome), HC Sparta Praha (Tšehhimaa), Aalborg Pirates (Taani).

B: EV Zug (Šveits), Grizzlyz Wolfsburg (Saksamaa), TPS Turku (Soome), HK Olimpija Ljubljana (Sloveenia).

C: Tappara Tampere (Soome), EHC Red Bull München (Saksamaa), SC Rapperswil-Jona Lakers (Šveits), HC Slovan Bratislava (Slovakkia).

D: Rögle BK Ängelholm (Rootsi), ZSC Lions Zürich (Šveits), Féhévar AV19 (Ungari), GKS Katowice (Poola).

E: EC Red Bull Salzburg (Austria), HC Fribourg-Gottéron (Šveits), Ilves Tampere (Soome), Stavanger Oilers (Norra).

F: Färjestads BK Karlstad (Rootsi), EC VSV Villach (Austria), Straubing Tigers (Saksamaa), MKS Comarch Cracovia Kraków (Poola).

G: EHC Eisbären Berlin (Saksamaa), Mountfield HK Hradec Králové (Tšehhimaa), Frölunda HC Göteborg (Rootsi), Brûleurs de Loups Grenoble (Prantsusmaa).

H: Oceláři Třinec (Tšehhimaa), Skellefteå AIK (Rootsi), HC Davos (Šveits), Belfast Giants (Suurbritannia).