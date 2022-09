DELFI MILANOS | EMi teise päeva võitjad ja kaotajad: fantastilised (Eesti) fännid, Suurbritannia saun ning grandioosne Giannis

Võitja: C-alagrupp. „Briti saarte 12 kohale sõitnud korvpallifänni on täna platsil,“ tõdes muigelsui turniiri kajastav Iirimaa ajakirjanik, et nende tosina mängija tegemised suurt kedagi ei huvita. Kuid üldiselt näib, et Itaalia alaliidu poolt C-alagruppi võetud eestlased said melu võtmes lotovõidu. Ukraina ja Suurbritannia matši ajal polnud tribüünid lootusetult tühjad, vaid hooti tehti ka häält. Horvaatia ja Kreeka mängus täitsid peamiselt viimase fännid kõik küljetribüünid ning osa otsatribüünist, mistap täitus saal lakkamatu laulu, kaasaelamise, hõisete ning „MVP! MVP! MVP!“ karjetega Giannisele. Kohal oli ka korralikult Horvaatia fänne, aga nad jäid lihtsalt massilt alla. Kui osades teistes võistluspaikades (Eelkõige Tbilisis) oli mitme mängu ajal laustühjus, siis Milanos lubab korralikku korvpallipidu. Ja alles siis tuli õhtu maiuspala Eesti vs. Itaalia...