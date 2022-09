VIDEO | Ukrainlanna ei surunud US Openi matši järel valgevenelanna kätt

Pole mingi saladus, et suhted Ukraina ja Venemaa ning Ukraina ja Valgevene tennisistide vahel on riietusruumis pingelised. Selle hiljutine näide oli tänane Marta Kostjuki (WTA 65.) ja Victoria Azarenka (WTA 26.) kohtumine US Openi teises ringis, mille Azarenka 6 : 3, 6 : 2 võitis.