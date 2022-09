Eesti koondis tõusis enduro kuuepäevasõidul 12. kohale

Eesti ees katkestasid tehnilise ebaõnne või kukkumise tõttu Austraalia, Poola, Austria ja Uus-Meremaa meeskondade liikmed ning sellega seoses langesid paremusjärjestuses ka nende koondised. Meie sõitjad on aga kõik püsinud rivis nii füüsiliselt kui ka nende võistlustehnika. „Täna oleks olnud väga lihtne ennast maha kanda, katsed olid väga rasked,“ ütles Jüri Triisa (E3, KTM).



Eesti rahvuskoondise liikmete omavahelise pingelise maavõistluse võitis täna Priit Biene (E2, Husqvarna), talle järgnes 12,2-sekundilise vahega Veiko Rääts (E1, KTM). Kahel viimasel, neljandal ja viiendal katsel sõitis esmakordselt eestlastest kõige kiirema aja välja koondise uustulnuk Hendrik Talviku (E2, KTM).



Päeva kokkuvõttes tõusid kaks eestlast täna taas saja esimese sõitja sisse, Biene oli 92. ja Rääts 94. Teineteisele väga lähedal olid ka kaks ülejäänud Eesti koondislast, täna oli Jüri Triisa 111. ja Hendrik Talviku 113. Nende vahe oli 23,48 sekundit. Nelja päeva kokkuvõttes on Biene 94., Rääts 96., Talviku 109. ja Triisa 111.



Tänase, teise 220-kilomeetrise päeva järel juhib Ühendkuningriik Hispaania ja Itaalia ees. Eesti tõusis 12ndaks. Meie ees on Mehhiko, kellele kaotame 2 minutit ja 46 sekundit. Individuaalselt võitis täna kõik katsed taas hispaanlane Josep Garcia.



Homme sõidetakse ISDE-l täiesti uus ring, mis peaks olema pisut lihtsam kui neli eelnevat, kuuendal võistluspäeval toimub aga lõpukross.