Venemaa koondise peatreener: me ei sõdi Euroopaga, hoopis nemad sõdivad meiega

Kaminski andis mõista, et praeguses konfliktis on süüdi mitte Venemaa, vaid hoopis Euroopa ja USA.

„Kõik sõltub sellest, kuidas konflikt Ukrainas areneb. See pole konflikt Venemaa ja Ukraina vahel, vaid Venemaa, Euroopa ja USA kokkupõrge. Ja mitte meie ei ole nendega konfliktis, vaid nemad on meiega,“ sõnas Kaminski väljaandele Championat.

Tema sõnul annab Venemaa sportlaste eemalejäämine rahvusvahelisest spordist treeneritele võimaluse eksperimenteerimiseks. „Mis on kõige tähtsam, et meie ettevalmistusstrateegia on muutunud. Eksperimenteerimisvõimalusi on rohkem, noortel rohkem katsetamisvõimalusi. Igal juhul on meie peamine eesmärk 2026. aasta olümpia. Aga kuna võimalusi on, siis tuleb proovida uusi võtteid, uusi koormuste kombinatsioone, midagi muud,“ sõnas Kaminski.