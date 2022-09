DELFI MILANOS | Itaalia kapten Datome: Eesti on väga keeruline vastane, kes võib meile haiget teha

Itaalia võõrustab eeloleval EM-il C-alagruppi, kuhu lisaks neile kuuluvad Kreeka, Horvaatia, Belgia, Ukraina ja Eesti. Turniiri avavad nad reedel just eestlaste vastu. Itaalia koondise kapteni Datome väitel paneb kodupubliku ees mängimine nende õlule pinged, ent see osa nende tööst.

„Rahvusmeeskonnas on alati suured ootused, seda nii enda seest kui ka kogu riigilt. Aga see osa meie tööst ja elust. Kui võidame, siis tõstab publik meie meeskonna kätele. Kui kaotame, saame teistsuguse vastuvõtu. Pigem olen mina ja terve meeskond väga põnevil. Ootame homme sooja vastuvõttu, millega kaasnevad ootused on täiesti normaalne,“ rääkis Datome.

Datome alustas karjääri kodumaalt, aastail 2013-2015 mängis ta NBA klubides Detroit Pistons ja Boston Celtics. Kuna suurt läbilööki ei tulnud, siis järgmised viis hooaega veetis ta Türgi suurklubis Fenerbahce, alates 2020. aastast esindab ta Milano Olimpiat, kelle kodusaalis toimuvad ka Itaalia alagrupimängud.

2017. aastast on Datomel kodus Euroliiga kuld, ent rahvusmeeskonnaga ta pole medalikohtadele küündinud. Eelolevalt turniiril ei hakanud 203 cm pikkune äär oma tiimile koormat õlule panema. „Usun, et kõigil osalevatel tiimidel on võimalus eduks. Peame keskenduma mäng mängult. Homme tuleb keeruline esimene matš,“ vaatas ta otsa Eesti kohtumisele.

„Eestil on palju viskajaid, nad mängivad kiire tempoga ja on korvi all füüsilised. Väga keeruline vastane. Kui sa lased sellisel tasemel vastasel mängida oma mängu, siis nad suudavad seda. Ka Eesti suudab meile haiget teha. Peame olema energilised ja kindlustama, et oleksime alates lahtiviskest valmis... me ei tohi vaatama jääda, kuidas asjad hakkavad minema,“ lisas Datome.