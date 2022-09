Keila korvpalliklubi palkas ukrainlase

„Mul on väga hea meel Keilaga liituda, sest tegemist on ambitsioonika klubiga, mis mängib heas ja konkurentsitihedas liigas. Loodan, et mängime kõva kaitsega kiiret korvpalli,“ sõnab Ivan, et loodab peagi Keila fännidega saalis kohtuda.



Peatreener Peep Pahv märgib, et vaatamata noorele eale on Mikhieievil juba mitme hooaja jagu Ukraina meistriliiga kogemusi. „Usun, et see võimaldab tal Eesti-Läti liigas väga hästi hakkama saada.“