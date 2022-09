Itaalia kõige tuntum jalgpallistaadion San Siro on viimased 75 aastat olnud koduväljakuks kahele tulisele linnarivaalile: AC Milanile ja Milano Interile. Vaatamata vihasele vastasseisule väljakul, suudavad klubid igapäevaselt sama katuse all küll tegutseda, kuid õhku jääb alatiseks küsimus, kes ikkagi on San Siro tõeline peremees.