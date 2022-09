Treenerit seksuaalses ahistamises süüdistanud Eesti laskesuusataja sai kohtus võidu

Kohus leidis, et koolijuhile ahistamisjuhtumist teada andmise puhul ei rakendu nn laimu paragrahvid, seisab Inimõiguste Keskuse kodulehel avaldatud uudises. VÕS § 1046 ja § 1047 peamine eesmärk on kaitsta isikut tema au ja hea nime kahjustavate andmete ja hinnangute kolmandatele kõrvalistele isikutele avaldamise eest.

Miiat esindav advokaadibüroo LIVERTE vandeadvokaadi Meris Vellingu sõnul on tänane kohtuotsus märgilise tähtsusega nii Miia kui ka ühiskonna jaoks laiemalt: „Ahistamine on tõsine inimõiguste rikkumine ja sellest peab olema võimalik turvaliselt ja usaldusväärselt teada anda.“

Antud vaidlus näitab kuivõrd vajalik on koolides ja töökohtades luua turvaline teavitamissüsteem, et ahistamise ohvrid julgeksid juhtunust jagada ja neile oleks tagatud kindlus, et ahistamisest teatamine ei kahjusta edasist õppeteed või tööelu. „Loodetavasti jääb tänane kohtuotsus jõusse ning see julgustab teisigi noori ja üha vähem on neid, kes jäävad oma murega üksinda,“ lisas Velling.