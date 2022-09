DELFI VIDEO MILANOST | Vene: loodame, et meie fännid karjuvad vastase omad üle

Vene väitel on koondise avamatš EM-il tähtis. „Kui kohe jube halvasti minema saad, siis see võib jätta pärastiseks halva maigu. Parem on ikka, et mäng tuleks korralikult välja - isegi kui lõppresultaat pole õnnestumine, siis peaks järgmisteks päevadeks saama sisse hea enesekindla tunda. Selles plaanis on see kindlasti tähtis,“ sedastas ta.