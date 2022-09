DELFI MILANOS | Itaalia koondise peatreener: Eestil pole suuri staare, aga austame teie korvpalli

„Tean, millist korvpalli Eesti mängib, sest tänu tehnoloogiale on võimalik vaadata üle maailma ükskõik millist kohtumist. Austame Eesti koondist. Nad mängivad väga intensiivselt ja teavad, mida tahavad väljakul teha. Eesti on läbi aastate üsna sarnane olnud – teil pole suuri staare. Te mängite võistkonnana. Vahel ongi selliste tiimidega keerulisem mängida, kel pole kindlat tähte. Loomulikult on teil suurepäraseid viskajaid ja nii edasi, aga peamiselt keskendume võistkondliku mängu takistamisele,“ iseloomustas Pozzecco Eesti koondist.

„Pealegi on Eestit tulnud toetama tuhandeid fänne. Seega on saal üsna pooleks,“ lisas ta.

Pozzecco tunnistas, et võidukohustus on Itaalial. Kuidas pinge nende koondist mõjutada võiks, selgub homme.

„Meil on kodupubliku ees vastutus. Peame poolehoidjatele näitama, et armastame korvpalli. Meil tuleb tegutseda kannatlikult. Algav EM on nii konkurentsitihe, et kellelgi pole lihtne. Milanos tuleb korvpallipidu. Peame seda nautima,“ ütles juhendaja.

Mõlemad võistkonnad kaotasid augustis vigastuse tõttu olulise mängija. Eestil langes auti Kaspar Treier, Itaalial nende viimaste aegade kuulsaim korvpallur Danilo Gallinari.

„Armastan Treierit,“ rääkis Pozzecco. „Olin Sassaris tema treener. Ta on suurepärane inimene ja mängija. Kaspar tuli Milanosse koondisega kaasa ja nägin teda enne meie treeningut. Rääkisime ja tegime paar nalja. Ma ei ole ühestki otsast õnnelik, et ta murdis mängus Lätiga käeluu. Tahaksin teda EM-il väljakul näha. Aga õnneks on Kaspar noor, tal tuleb veel võimalusi.“

Gallinari põlvevigastus jätab Itaaliale vähemalt sama valusa jälje kui Treieri trauma Eestile. Arvestades, et Itaalia läheb püüdma medalit, siis ilmselt valusamagi.

„Pärast EM-i peame korvpalliperega maha istuma ja arutama, mida mängude graafikuga teha, et pallureid paremini kaitsta,“ sõnas Pozzecco. Gallinari tegi põlvele liiga vahetult enne EM-i peetud MM-valikmängus Gruusia vastu.

Milanos peetav Itaalia – Eesti matš algab Eesti aja järgi reedel kell 22.