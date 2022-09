DELFI VIDEO MILANOST | Raieste: tõmbame juba hommikul hotellis duhhi üles, et me ei ärkaks taas mängu teisel poolajal

Pikalt Baskonia süsteemi kuulunud Raieste on viimastel aastatel mänginud kõrvuti koos Itaalia kahe suurima staari Simone Fontecchio ja Achille Polonaraga. „Omad poisid, kes kossu oskavad mängida. Fontecchio on peale sellist Euroliiga hooaega kindlasti nende koondise liider, eriti rünnaku poolel. Suur keha ja palju talenti – ta läheb põhjusega NBA-sse järgmisel hooajal. Polonara on hea liikuv pikk, kelle eelmine hooaeg polnud väga hea. Aga kui ta kaitses ära kaotada, siis ta on ikka ohtlik,“ tutvustas Raieste oma kaht tiimiskaaslast.