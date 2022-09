Peatreener Jukka Toijala sõnul pole tegu lihtsa ülesandega. Ometi peitub just heas kaitsemängus Eesti võimalus. Liiga kiireks ei tohi mängutempot lasta kasvada, sest muidu on C-alagruppi võõrustaval Itaalial 90 punkti lihtne tulema.

„Itaalia kiire rünnak ja nende palliliigutamine on väga oluline punkt. Peame vältima seda, et nad saaksid palli sama lihtsalt sööta nagu Playstationi mängus. Kui me seda ei suuda, läheb keeruliseks,“ rääkis Toijala pärast Eesti koondise neljapäevalõunast treeningut.