DELFI MILANOS | Drell EM-i avamatši eel: oleme noored, ambitsioonikad ja vihased

„Tunnen end hästi, kõik tunnevad end hästi – oleme noored, ambitsioonikad, vihased ja kurjad. Peame hästi mängima,“ ütles 22-aastane Drell koondise hommikuse trenni järel. „Iga mees mõtleb, et see on suur lava maailmasse ja seda absoluutselt kõigile – peatreeneritele, füsioterapeutidele ja mängijatele. Mehed on ambitsioonikad ja kõik annavad endast 100%.“