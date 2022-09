Rallikrossi MM jõuab juba seitsmendat korda järjest Riiga

Meelelahutussaatena sündinud võidusõidusari on oma peaaegu 55-aastase ajaloo jooksul palju arenenud. Lühikese ja terava võidusõidu formaat suhteliselt lühikesel staadioni tüüpi segapinnalisel rajal tagab hea vaatemängu pealtvaatajatele ja rohkelt adrenaliini sõitjatele. Kuni viie autoga, mis on stardiruudustikus kõrvuti rivistatud, võite olla kindlad, et näete „ukselt uksele“ tegevust ja juhid ei häbene võistluse ajal kokkupuuteid. See on rallikrossi olemus, mis meelitab nii paljusid spordi juurde.

Läbi aastate on rallikross arenenud regionaalselt tasemelt Euroopa meistrivõistluste tasemele, kuid 2014. aastal jõudis see kõrgeimale astmele – FIA maailmameistrivõistluste staatusesse. 600 hobujõudu, nelikveolised metsalised (nagu neid rallikrossi superautosid nimetatakse), mis kiirendavad kiiruseni 100 km/h vähem kui kahe sekundiga, ja põnevad võistlused äratasid huvi parimate seas. Üheksakordne autoralli maailmameister Sébastien Loeb, F1 tšempion Jacques Villeneuve, motospordi superstaar Ken Block ja paljud teised on sellel spordialal kaasa löönud.

Nii nagu muutub meie maailm, kohaneb ka rallikross sellega. Pärast akutoitega igapäevaste autode populaarsuse kasvu on World Rallycross otsustanud sellega kaasa minna ja alates 2022. aasta hooajast hakata kasutama täiselektrilisi võistlusautosid. Nüüd, kui ratastele veelgi rohkem võimsust juhitakse – 500 kW (võrdub ulmelise ligi 700 hobujõuga) –, on rallikrossiautod vihasemad kui eales varem. Ja metsalisi suudavad taltsutada vaid parimad – kõigi aegade edukaim rallikrossisõitja, neljakordne maailmameister Johan Kristoffersson on üks neist.