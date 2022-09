Brasiilia koondise ründaja avaldas südantlõhestava põhjuse, miks ta tähelend ootamatu lõpu sai

„Kui 2011. aastal oma hüppeliigest vigastasin, siis teadsin, et mu karjäär on läbi. Loomulikult võib alati üritada operatsiooniga vigastust ravida, aga pärast seda pole enam keegi endine. Mu plahvatuslikus oli kadunud. Sama asi juhtus siis, kui mu isa suri. Ainus vahe oli see, et mu arm asus sedapuhku sügaval sisimas",“ rääkis Adriano, kes pärast 2011. aastal Romast lahkumist sai karjääri jooksul kirja veel ainult kolm ametlikku kohtumist.