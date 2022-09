Alagrupimängud korvpalli EM-il. Kes lähevad edasi mängima karikale ja kes lahkuvad tühjade pihkudega?

A-alagrupis asuvad edasipääsu eest heitlema Hispaania, Türgi, Montenegro, Gruusia, Belgia ja Bulgaaria. Viimaste maailmameistrivõistluste võitjad hispaanlased on vaatamata generatsioonivahetusele grupi soosikud, kelle võitmine saab kõikide teiste jaoks olema tõeline katsumus, kuna „võiduharjumus“ on visa kaduma. Kindlasti on omad võimalused turniiril medalile pürgida ka alagrupi teisel asetusel Türgil, kes kontrollmängudes on küll näidanud väga kõikuvat taset. Mustaks hobuseks võiks pidada Venemaa kõrvaldamisel turniirile pääsenud Montenegrot, kelle rivistusest puuduvad küll suured nimed. Koduväljakul Tbilisis mängiv Gruusia koondis sai vahetult enne finaalturniiri tugeva tagasilöögi – nende vaieldamatu liider Tornike Shengelia peab õlavigastuse tõttu koduturniiri vahele jätma.

B-alagruppi võib julgelt pidada n-ö surmagrupiks, kus mitte ainult edasipääsu, vaid ka medalite peale hakkavad mängima korvpalli suurriigid Prantsusmaa, Sloveenia, Leedu ja Saksamaa. Vett üritavad segada tagant tulijad Bosnia ja Hertsegoviina ning Ungari. Turniiri üheks võtmeküsimuseks saab olema, kas Sloveenia suudab oma nüüd juba viie aasta tagust tuhkatriinulugu korrata ja teise järjestikuse tiitli võita? Kahtlemata saab sloveenide staari Luka Dončići vaatamine olema juba vaatemäng omaette ning alagrupivastastel saab olema kõvasti peamurdmist, kas ja mis viisil on üldse pikakasvulist tagamängijat võimalik peatada.

C-alagrupist leiame Eesti rahvuskoondise, kes asub edasipääsu eest ⅛-finaali võitlema Kreeka, Itaalia, Horvaatia, Ukraina ja Suurbritanniaga. Ükski meeskond pole viimastel suurturniiridel edu saavutanud, kuid grupi soosikuks võib pidada NBA meistri Giannis Antetokounmpoga mehitatud ja tipptreeneri Dimitris Itoudise juhitud Kreeka koondist, kelle järel tulevad kohe koduväljakueelist nautiv Itaalia ning staaridest kubisev Horvaatia. Meie koondise kindel eesmärk on alagrupist edasi pääseda, mis hea mängu puhul on täiesti teostatav ülesanne.