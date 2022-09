TÄNA OTSEBLOGI | Kaia Kanepi kohtub US Openi teises ringis Valgevene tennisetähega

Kohtumine on kavas viienda väljaku viimase mänguga, mis algab Eesti aja järgi orienteeruvalt kell 23.30.

Kanepi on valgevenelannat viimase kahe aasta jooksul kaks korda on võitnud, viimati tänavu Australian Openil otsustava seti kiires lõppmängus ning enne seda 2021. aastal samas paigas Gippsland Trophy nimelisel WTA turniiril. „Ootan rasket mängu ja seda, et ta mängib jätkuvalt väga hästi,“ rääkis Kanepi enne eesootavat lahingut.