DELFI MILANOS | Kas ainult jalgpallimaa? Milano linnapildis ei silma algavast korvpalli suurturniirist märkigi

Päev enne korvpallipeo algust ei ole linnapildis suurturniiri hõngu tunda. Esimesed reklaamsildidki jäävad silma alles kossuareeni juures. Ka tänavune ametlik hüüdlause „Bring the noise“ (tehke lärmi – toim) ei ole veel hoogu sisse saanud, igal pool valitseb vaikus. Üksikud igavlevad vabatahtlikud Mediolanum Forumi ümbruses siiski viitavad, et midagi nende suurte betoonseinte vahel toimub.

Aga vahest ongi liiga vara suurt sigimist ja sagimist oodata? Areen on küll metrooga kergesti ligipääsetav, kuid asub Milano äärelinnas, Assagos. Ja kohe esimestel minutitel saigi selgeks, et ega siin mänguvälisel ajal midagi tarka teha polegi. Ühest küljest neljarajalise autoteega piiratud halli ümber valitseb tühermaa, mis on erakordselt kuivast ja kuumast Lõuna-Euroopa suvest kollakaks tõmbunud.