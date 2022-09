ARVAMUS | Silver Karjus: Serena maksis arve ja tellis muusika

Seekord pole mõtet rääkida Aneti servist, ees- või tagakäest, taktikast või liikumisest. Isiklikult lootsin Aneti võitu viimase punktini ning kindlasti andis ta ka oma tänase päeva maksimumi. Kuid mulle jäi märkamatuks Anetile omane positiivne sportlik viha. Küll aga oli märgata tema ebatavalist meeletut aukartust ja lepitust. Tõenäoliselt oli selle põhjuseks suure hulga rahva poolehoid Serenale ja õhus olnud energia, mis andis Williamsile justkui igas geimis 15 : 0 edu ja meeletu eneseusu.

Kindlasti ei hooma me konkreetselt selle mängu erakordsust ning mängijate ebatavalist pinget, mis mängu ajal on hoopis erilisem ja mille laadset pole Anett tõenäoliselt varem kogenud, samuti ka Serena, kellele see oleks võinud jääda karjääri viimaseks üksikmänguks.