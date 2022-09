Williams selgitas, mis juhtus kahe seti vahel: muutusin kergemaks, kasutage oma fantaasiat

„Kogemus oli väga hea. Sellist asja saad sa kindlasti ainult kord elus kogeda,“ rääkis Williams teise ringi matši järgsel pressikonverentsil mängu üldisest atmosfäärist.

„Ma mängin praegu päris hästi. Nagu ma väljakul ütlesin, on mul trennis väga hästi läinud, aga ma pole suutnud seda matšides kokku panna. Tundub, et nüüd hakkab kõik paika loksuma. Ma pidin selle täna lihtsalt paika loksutama. Ja tuli välja ka.“

Williamsilt küsiti, mis toimus kahe seti vahel, kui ta kohtunikult tualetti minemiseks luba küsis. Kas ta pidas endaga samuti peegli ees valju kahekõnet, nagu Novak Djokovicil on kombeks teha?

„Ei. Ma muutusin lihtsalt kergemaks. Kasutage oma fantaasiat. Aga see polnud number kaks,“ vastas Williams situatsiooni koomilisuse peale isegi muiates.

Otsekohesele küsimusele, kas ta tunneb, et on võimeline US Openit võitma, vastas Williams: „Ma ei saa nii kaugele mõelda. Ma olen siin lõbutsemas ja nautimas. Ausalt, mul on olnud viimasel ajal nii palju raskeid matše, et ma pean lihtsalt iga vastase jaoks maksimaalselt valmis olema. Tean, et igaüks neist pakub mulle raske matši.“

Williams tõdes, et iga võit sel turniiril on talle boonuseks, kuid samal ajal on niisugune mõte talle endalegi võõras, sest kogu karjääri jooksul pole ta tahtnud muud kui ainult turniire võita.

„Ma tunnen, et mu seljal on alates 1999. aasta US Openist üks suur punane „X“. See on seal olnud kogu karjääri vältel, sest ma võitsin esimese slämmi väga varakult. Aga praegu on kõik teisiti. Ma tunnen, et olen juba võitnud, nii kujundlikult kui ka mentaalselt. Mõelda, mida ma kõik teinud olen, on päris äge. Ma pole seda kunagi endale tunnistanud või sellest mõelnud. Seega, täna ma mõtlesin lihtsalt: „Serena, sa oled juba võitnud, lihtsalt mängi ja ole Serena. Sa oled sellest üle.“,“ rääkis Williams.