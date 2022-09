Pisaratega võidelnud Anett Kontaveit: mul polnud häbi Serenale kaotada

„Ootasin sellist publikut, aga üks asi on see, kui sa seda eelmises mängus pealt näed ja teine asi seda väljakul ise kogeda. See oli raske. Tean, et teiste vigadest ei saa õppida, vaid sa pead seda ise tundma. See oli midagi, mida ma varem pole tundnud,“ rääkis Kontaveit peale matši, mille karjääri lõpetav 23-kordne suure slämmi tšempion 7 : 6 (4), 2 : 6, 6 : 2 võitis.

Küsimusele, kas publik oli tema arvates õiglane, vastas Kontaveit: „Ma arvan, et nad ei olnud minu vastu, vaid nad lihtsalt tahtsid Serenat võitmas näha. See ei olnud isiklik rünnak minu vastu. See on aus. Ta väärib seda. Ta mängis tõesti hästi.“

„Serena mängis väga hästi ja tõstis oma taset kolmandas setis, mille mängis imeliselt. Võitlesin kõvasti ja mängisin korraliku mängu. Ta oli täna minust parem. On, nagu on. Ta hakkas kolmandas setis natuke tugevamini lööma ja eksis pisut vähem. Mõni punkt siia-sinna, mille oleksin võinud oma servil paremini teha, aga ta tõrjus paremini ja mängis pallivahetusi paremini,“ lisas Kontaveit.

Delfil ja Eesti Päevalehel lubati virtuaalsel pressikonverentsil küsida eesti keeles kaks-kolm küsimust, kuid esimese küsimuse järel intervjuu lõpetati. Siinkirjutaja tänas Eesti reketit alustuseks ühe parima matši eest, mida Eesti tennisesõber võib teleri vahendusel kogeda. Küsimusele, kas kaotusel ja kaotusel Serenale on mingi erinevus, vastas ta pisaratega võideldes: „Mul kindlasti polnud häbi Serenale kaotada. Väga raske oli publikuga toime tulla.“ Ning küsis siis pressikonverentsi moderaatorilt luba lahkuda.

Kontaveit tuleb neljapäeval väljakule veel ka paarismängus, kus tema partneriks on ameeriklanna Shelby Rogers. Edu korral on tal võimalik Serenaga uuesti vastamisi minna, kui õed Williamsid samuti oma avaringi kohtumise peaksid võitma.