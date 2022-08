Eesti rahvuskoondis säilitas ISDE-l oma positsiooni

Päeva kokkuvõttes oli Rääts 103. ja Biene 105. Teineteisele väga lähedal on ka kaks ülejäänud Eesti koondislast, uustulnuk Hendrik Talviku (E2, KTM) ja Jüri Triisa (E3, KTM). Päeva üldarvestuses oli Talviku 122. ja Triisa 124. Ajaliselt oli nende vahe vaid 4,5 sekundit.



Uustulnuk Talviku oleks täna äärepealt välja sõitnud eestlastest kiireima aja viiendal, krossikatsel, kuid paar kurvi enne finišit pani ta korraks külje maha. Kuid see näitas, et kõik on võimalik ja andis motivatsiooni ülejäänud päevadeks rohkem pingutada.



Tänase päeva võitis rahvusmeeskondadest taas Ühendkuningriik Itaalia ja Hispaania ees. Ühendkuningriik juhib ka pärast kolme päeva. Eesti säilitas 16. koha. Individuaalselt võitis täna itaallane Andrea Verona.



Homme sõidetakse ISDE-l sama ringi, mis tänagi.