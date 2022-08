DELFI FOTOD | Flora alistas taas Nõmme Kalju ja kasvatas Levadia ees edu. Henn: tegime praktiliselt perfektse mängu

„Treenerina väga tihti sellist tunnet pole, kus kogu mäng on praktiliselt perfektselt mängitud,“ rääkis Flora loots Jürgen Henn ERR-i otse-eetris. „Võib-olla mõned võimalused jäävad kripeldama, aga arvan, et peaaegu 90 minuti jooksul tegime terviklikult väga tugeva mängu.“

Flora võiduga jätkus Nõmme Kalju nukker seeria, kui viimati võitis Kalju Premium liigas Florat 2019. aastal. „Flora on vastu alati raske mängida. Nad pressisid, me suutsime paljudest olukordadest välja tuua, aga meie mäng alati ei sujunud,“ tõdes ETV2 otse-eetris Kalju peatreener Eddie Cardoso. „Me ei võtnud alati õigeid otsuseid vastu. Proovisime kohe (ründes) peale lüüa, kui võimalus tuli, aga nii pole vaja alati mängida.“

Päeva esimeses mängus leppisid Paide Linnameeskond ja FCI Levadia 0:0 viiki. Seega kasvatas Flora edu Levadia ees seitsmele punktile. Pühapäeval lähevad Levadia ja Flora omavahel vastamisi. „Loomulikult on oluline punkte võtta, aga mängida on veel piisavalt,“ sõnas Henn.