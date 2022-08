Malcolm Wilson soovib Sebastien Loebi näha M-Spordi põhisõitjana

48-aastane üheksakordne maailmameister Loeb liitus tänavuseks hooajaks M-Spordiga. Hooaja avaetapi Monte Carlos ta võitis, Portugalis vanameister katkestas. Keenias sai Loeb kaheksanda koha. Loeb naaseb MM-sarja järgmisel nädalal toimuvaks Kreeka ralliks, mis on DirtFishi teatel ühtlasi tema tänavune viimane etapp WRC-s.

„Nüüd mõistan, miks talle üheksa MM-tiitlit kaotasime,“ viitas Wilson DirtFishile antud intervjuus aastatele 2004-2012, mil Loeb WRC-d valitses. „Kui siis temaga konkureerisime, oli ta 30ndates. Nüüd on ta 48 ja sõidab ikka samal tasemel.“

Wilsoni sõnul võtab Loebi klass teda sõnatuks. „Ta naudib sõitmist ning armastab autot. Ta sõidab väga lõõgastunult ning seda on ka tema esitustes näha,“ jätkas Wilson. „Teame, kui palju ta seda naudib ning see on väga oluline.“

Kas Loeb uuel hooajal M-Spordiga koostööd jätkab, on Wilsoni sõnul veel vara öelda. „Ei ole saladus, et otsime viise, kuidas ta rohkematel etappidel starti tuua,“ sõnas Wilson, kes ei varjanud, et ideaalis tahaks ta näha prantslast tegema kaasas täishooaega. „Kindlasti ei taha ta ise täisaastat teha. Meile see meeldiks. Kui saame tema aga mõneks etapiks, siis kindlasti tegeleme sellega.“

Loeb osaleb tänavu paralleelselt ka FIA murdmaaralli MM-sarjas ning Extreme E sarjas. „Tal on ka teisi kohustusi ja ma ei usu, et ta sooviks (WRC-s) täishooaega teha,“ tõdes Wilson. „Ilmselt on tema olukord sama nagu Sebastien Ogier'l.“

Ogier jagab tänavu Toyotas kolmandat Rally1 masinat Esapekka Lappiga. Ogier on tänavu võistelnud täpselt samadel rallidel, kus Loeb, aga Kreekas prantslane starti ei tule.