AMETLIK | Paide Linnameeskonna mängija liitus Tšehhi tippklubiga

Singhateh liitus Paidega jaanuaris Linnameeskonna partnerklubist Real de Banjul ning lõi Premium liigas 21 mänguga üheksa väravat. Klubi jaoks ajalooliselt edukaks kujunenud UEFA konverentsiliiga tänavustes eelringides skooris ta kuues mängus kahel korral. Koduses esiliigas jäi gambialase saldoks 10 mänguga 13 väravat.



Tšehhist Eestisse saadetud hüvastijätusõnumis lausus Singhateh, et jääb tänuga meenutama sooja vastuvõttu ning erilisi hetki Eestis. „Karikavõit Paidega on miski, mida jään alatiseks endaga kandma, samuti olen tänulik klubile, et sain võimaluse mängida konverentsiliigas väga tugevate Euroopa klubide vastu,“ kirjutas ta.



„Tahan öelda siirad tänusõnad klubi juhtkonnale, treeneritele ja meeskonnakaaslastele, kes tegid minust parema mängija ning aitasid mul kohaneda. Jään kindlasti Paidele kaasa elama ja loodan, et meeskond saab järgmisel aastal taas edukat eurosuve nautida. Aitäh ka teile, fännid, teie toe eest ajal, mil olin Paides,“ lisas Singhateh.



Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams ütles, et Singhatehi skautides sai kiiresti selgeks, et temas on midagi erilist. „Tal olid kõik eeldused olemas, vaja oli vaid õiget kohta esimeste tõsisemate sammude tegemiseks,“ nentis Kams. „Ta kohanes meil kiiresti, õppis, arenes, ootas oma hetke ja seetõttu võiks tema lugu olla eeskujuks paljudele noormängijatele.“



Ülemineku tagamaid valgustades tõdes Kams, et Praha Slavia sportlik projekt seisab äärmiselt tugevatel alustel. „Samuti oli neil oli tõsine plaan ja väga kindel huvi Singha endale saada ning ka klubi professionaalsuse standardid näiteks asjaajamises olid ääretult kõrged.“



Kamsile valmistab rõõmu ka see, et Singhateh ei ole kaugeltki esimene Paide Linnameeskonda toodud noor välismängija, kes siit kiiresti edasi müüdud. „See näitab, et suudame oma strateegiast lähtuvalt selliseid käike teha. Rõõmustamiseks annab põhjust seegi, et Euroopa klubid meie tegemistel silma peal hoiavad ja mängijatest huvituvad,“ lausus ta. „Singha vastu oli mitmelt poolt väga suur huvi läbi terve suve ning nüüd on ta Praha Slavia mängija. Jerre jeff, Singha!“



Praha Slavia on 13 korda tulnud Tšehhoslovakkia ning seitsmel korral Tšehhi meistriks, kokku üheksal korral on võidetud kodused karikavõistlused. Mullu lõpetas Slavia Tšehhi meistrisarja hõbedasel teisel kohal. Tänavuse konverentsiliiga eelringidest purjetas Praha Slavia läbi võidukalt ning jõudis konverentsiliiga alagrupiturniirile. Viimase nelja aasta jooksul on Praha Slavia jõudnud eurosarjades kolmel korral välja veerandfinaali (2019. ja 2021. aastal Euroopa liigas, tänavu kevadel aga UEFA konverentsiliigas). Praeguseks mängitud viie vooru järel koduses Fortuna Ligas on Slavia aga tabeli liider nelja võidu ja ühe kaotusega.