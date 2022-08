Serena Williamsi ja Anett Kontaveiti matšile pääsemise hinnad ulatuvad paarisajast eurost kuue tuhandeni

Williamsi ja Kontaveiti kohtumine on kavas Arthur Ashe'i staadionil õhtuse programmi avamatšina ehk algab Eesti aja järgi ööl vastu neljapäeva kell 2 (kohaliku aja järgi kell 19 kolmapäeva õhtul).

US Openi ametlikuks piletimüügi partneriks veebis on TicketMaster. Lisaks saab pileteid osta koha pealt, USTA Billie Jean Kingi tennisekeskusest. TicketMasteri kodulehe kaudu on võimalik veel Arthur Ashe'i staadionile õhtuseks programmiks pileteid osta.