Kommentaar: Miks on M-Spordil vältimatu palgata mõni tippsõitja, näiteks Tänak?

Enne Belgia rallit oli M-Spordi meeskond end nõnda sügavale mutta kaevanud, et justkui hullemaks enam minna ei saanud, aga tegelikult sai. Ükski kolmest Rally1 autost ei jõudnud Belgias tervena finišisse ega teeninud punkte – nii Craig Breen, Gus Greensmith kui Adrien Fourmaux sõitsid välja. Ehk siis täielik katastroof.

Hooaeg uute hübriidautodega algas M-Spordil kenasti: Sébastien Loeb triumfeeris Monte Carlos ja Breen teenis kolmanda koha, ent sealtmaalt veeres kõik allamäge. Paari ralliga sai selgeks, et Breen on väga hea tiimi kolmas sõitja, kui saab pingevabalt ja ettevaatlikult kihutada, kuid mitte staar, kes täidab talle seatud ülesande ja pritsib järjepidevalt pjedestaalil šampanjat. Greensmith, Fourmaux ja Pierre-Louis Loubet on kolmanda järgu sõitjad ja maksavad oma sõidu ise kinni, mistap oleks neilt tulemust oodata naiivsus.