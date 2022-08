BC Kalev/Cramo liitus mullu loodud eurosarjaga

Kui suve keskel sai selgeks, et meeskond osaleb „Fiba Europe Cup“ kvalifikatsiooniturniiril, siis klubi juhtkond langetas otsuse kandideerida ka eelmisel hooajal loodud ENBL sarjas osalemiseks, kus lisaks Kalev/Cramole osaleb Eestist ka TalTech/Optibet ning teist aastat järjest Tartu Ülikool Maks & Moorits. Korraliku arenguhüppe teinud liigas osaleb tänavu 16 meeskonda, kelle hulgas on hetkel kinnitatud neli võistkonda Poolast, üks Tsehhist, üks Leedust ja üks Ukrainast ning samuti on oma osalise kinnituse andnud ka Kalev/Cramoga FEC kvalifikatsiooniturniiril osalev Kosovo meeskond Sigal Prishtina, seisis pressiteates.