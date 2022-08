Uued saavutused ootavad: Soome hokilegend jätkab kodumaa koondise eesotsas

59-aastane Jalonen pikendas lepingut hooaja 2023/2024 lõpuni. Selle aja sisse jääb nii järgmisel kevadel Soomes ja Lätis toimuv MM ning 2024. aasta kevadel Tšehhis toimuvad maailmameistrivõistlused.

„See on hea koht töötamiseks ning Soome koondisel on hea tuhin sees,“ sõnas pressiteate vahendusel Jalonen, kes tänavu tüüris soomlased nii olümpiavõitjateks kui maailmameistriteks. Pekingis võidetud olümpiakuld oli Soomele ajaloo esimeseks olümpiavõiduks hokis. „Tiitlivõistlustel on meil alati võimalus õnnestumiseks, sest meil on osavad mängijad ning pühendunud ja äärmiselt professionaalne taustameeskond.“

„Suurepärane, et Jukka jätkab ning praegu see kõik paika sai,“ lisas Soome koondise mänedžer Jere Lahtinen. „See annab koondisele meelerahu, et saame rahulikult järgmisteks võistlusteks valmistuda. Järjekordne eriline hooaeg ootab ees, kui saame teist aastat järjest kodupubliku ees MM-medalite nimel mängida.“

Pressiteate kohaselt on ka uues lepingus punkt, mille kohaselt võib Jalonen võimaluse korral siirduda NHL-i klubi peatreeneriks, kui talle sobiv pakkumine peaks tulema.

Jalonen tüüris Soome koondist aastatel 2008-2012 ning naases koondisesse peatreenerina 2018. aastal. Tema käe all on Soome tulnud korra olümpiavõitjaks, kolmel korral maailmameistriks, lisaks on võidetud korra OM-pronks ja MM-hõbe.