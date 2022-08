Toomas Kuum: Kontaveiti-Serena matš läheb tulemusest olenemata ajalukku

„Ükskõik kuidas see lõpeb, on see ajalooline matš ning Anett Kontaveit läheb mingis mõttes ajalukku. Sellised mängud jätavad ajalukku jälje, see on fakt. Ma ei usu, et see tõsiasi talle lisapingeid loob, vaid vastupidi, kui ta suudab seda ajaloolist momenti tajuda, võiks see talle anda hoopis lisajõudu,“ arvas Kuum, kes loodab, et sellega suudab Kontaveit mingil määral blokeerida eelmise aasta tugevast sügisest kogutud punktide kaitsmise kohustust ning tulemusele keskendumist.