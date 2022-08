Kristjan Kokk jätkab samuti KK Viimsi ridades

„Kristjanil läks eelmine hooaeg, mis oli tema jaoks esimene professionaalina, n.-ö. sisseelamise tähe all. Arengus sai tehtud samm edasi, mida oli eriti hooaja teises pooles näha. Kristjan on läbi suve näinud vaeva individuaalse plaani järgi, et eelkõige just lihasmassi kasvatada. Plaanide kohaselt kasvab Kristjani roll uuel hooajal KK Viimsi esindusvõistkonnas märgatavalt ning soovime tema tugevusi võistkonna mängujoonises maksimaalselt ära kasutada. Hea meel, et Kristjan jätkab oma kasvatajaklubis,“ sõnas peatreener.