Tallinna Kalev/Audentesega liitub Audentese spordiklubi kasvandik Karl Gustav Jurtšenko

Ääremängija positsioonil tegutsev 202 cm pikkune Jurtšenko on kahel viimasel suvel kuulunud Eesti U18 koondisesse, kelle koosseisus osales FIBA European Challengers ja Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni turniiril.

Jurtšenko on treeninud Audentese spordiklubis alates 2015. aastast, tema juhendajateks on olnud Rauno Pehka ja Tair Tenno. Jurtšenko on Eesti meister U18 ja U14 vanuseklassis.