Eestlastele pigem tundmatu freestyle-suusatamine sai kiiresti koduseks eelmise kümnendi keskpaigas, kui Kelly Sildaru jõudis 13-aastaselt maailma parimate hulka. 20-aastasena on Sildaru olümpiapronks, maailmameister, kuuekordne X-Mängude võitja, kuuekordne juunioride maailmameister jne. 16-aastane Henry Sildaru on tõusnud juunioride maailmameistriks ja võitnud kahel juhul Euroopa karikaetapi. Nende tuules üritavad edu saavutada ka teised eestlased, kes peavad ise treenimisvõimalusi leidma.