BLOGI JA FOTOD | Kahju! Kontaveit kaotas Serena Williamsile haarava kolmesetise lahingu

Kaks ja pool tundi kestnud mängus lõi Serena 11 serviässa ja tegi 6 topeltviga, Kontaveidil kogunes mõlemaid 5. Esimese servi näitajates jäi Williams õige napilt peale: esimese servi õnnestumine 64% vs 61%, esimese servi punktid 73% vs 70%. Võit tuli sellest hoolimata, et ta teise servi punktides 33% - 44% alla jäi. Mõlemad realiseerisid viis murdepalli, Serenal tekkis murdevõimalusi 12, Anetil vaid üks vähem.