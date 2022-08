Seksikas medalipilt tõi negatiivset vastukaja: „Kas tagumik ja jalad on tõesti kõige tähtsamad?“

„Olin täiesti šokeeritud. Mul ajasid südame pahaks need tuhanded seksistlikud, vulgaarsed ja kohatud kommentaarid. Pean oma noorte jälgijate ees vabandama, et nemad pidid ka midagi sellist nägema,“ sõnas itaallanna. „Olen 20 aastat treeninud ning toonud igapäevaseid ohverdusi. Tunnen end kohutavalt halvasti, kui tehakse nalja minu seksuaalsuse üle. Kas tagumik ja jalad on tõesti kõige tähtsam teema?“