Maailma esireket Iga Swiatek kiitis päeva oodatuima lahingu eel Anett Kontaveiti

Eile küsiti pressikonverentsil Serena järgmise vastase kohta arvamust maailma esireketilt Iga Swiatekilt, kes oma avaringi matšis alistas itaallanna Jasmine Paolini 6 : 3, 6 : 0.

Swiatek on Kontaveidiga kohtunud tervelt viiel korral. Poolatar juhib omavaheliste matšide saldot 3 : 2. Viimati mängiti Doha WTA 1000 turniiri finaalis, mille Swiatek võitis 6 : 2, 6 : 0. Kolm varasemat kohtumist leidsid aset 2021. aasta US Openil ja French Openil ning 2020. aasta Australian Openil - see oli ka viimane kord, kui Anett Igat võitis, pääsedes oma karjääri seni ainsasse suure slämmi veerandfinaali.

„Ütleksin, et Anett on päris korralik mängija. Sa ei leia tema tennisest ilmselgeid halbu kohti. Tal on korralik agressiivne mäng ja kaitse ning võime punktid tõeliselt välja joosta. Mul on temaga alati rasked mängud olnud, eriti eelmisel aastal siin ja paar aastat tagasi Australian Openil,“ rääkis poolatar.

„Ta on selline mängija, kelle puhul ma alati teadsin, et sellest tuleb kena mäng, sest ta mängib väga korralikult ning sa saad oma rütmi leida. Ta kasutab kõik sinu eksimused ära.“

„Eelmine hooaeg näitas, et ainult taevas on ta piiriks. Ta on väga kõvasti tööd teinud, et jõuda sinna, kus ta on. Oma eelmise hooaja eest väärib ta seda teist edetabelikohta tõeliselt. Ta on ka väljaspool väljakut suurepärane inimene,“ lisas Swiatek.

Kontaveit - Serena Williamsi mängu näitab tõenäoliselt otsepildis Eurosport. Delfi toob mängu käigu lugejateni otseblogis.