Tallinn Open WTA 250 põhitabeli 21 mängijat on selgunud, Eestisse tulevad tõelised superstaarid

Tallinn Open WTA 250 turniiril osalevad Tokyo olümpiamängude võitja šveitslanna Belinda Bencic (WTA 13.), Brasiilia esireket Beatriz Haddad Maia (WTA 15.), French Openi võitnud Läti esireket Jelena Ostapenko (WTA 16.) ja Madison Keys USA-st (WTA 20.), kes mängis 2017. aastal US Open’i finaalis.

Lisaks on turniirile akrediteerinud French Openi nii üksik- kui paarismängu võitja Barbora Krejcikova (WTA 23.) ja Tereza Martincova (WTA 71.) Tšehhist, Wimbledoni võitja Jelena Rõbakina (WTA 25.) Kasahstanist, Jil Teichmann (WTA 30.) Šveitsist.

USA-st on tulemas Shelby Rogers (WTA 31.), Bernarda Pera (WTA 45.) ja Ann Li (WTA 66.). Samuti mängivad Tallinnas Shuai Zhang (WTA 36.) Hiinast, Alison Van Uytvanck (WTA 43.) Belgiast, Ajla Tomljanovic (WTA 46.) Austraaliast, Anhelina Kalinina (WTA 47.) ja Marta Kostyuk (WTA 65.) Ukrainast, Clara Tauson (WTA 57.) Taanist, Laura Siegemund (WTA 57.) Saksamaalt, Diane Parry (WTA 74.) Prantsusmaalt.

„Mängijate nimekirja vaadates võib ainult rõõmu tunda, et esmakordselt Eestis peetava WTA turniiri osavõtjate tase on muljetavaldavalt kõrge - seal on olümpiavõitja, suure slämmi turniiri võitjad nii üksik- kui ka paarismängus,“ ütles Tallinn Open WTA 250 turniiri direktor Allar Hint. „Tallinn Open annab tennisesõbrale ainulaadse võimaluse näha meie staaride kõrval võistlemas ka teisi tituleeritud naismängijaid.“