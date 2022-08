Venemaa rallisõitja: kuna olen seadusekuulelik inimene, siis mul polnud probleemi Rally Estoniat televiisorist vaadata

Grjazin rääkis kodumaisele väljaandele Championat antud intervjuus sellest, kuidas ta suhtus Eestis toimunud MM-etapilt eemale jäämisesse: „Võimud tegid otsuse, et meil ei lubata turvalisuse kaalutlustel riiki siseneda. See otsus langetati valitsuse poolt. Nad kehtestasid sellise reegli ja kuna olen seadusekuulelik inimene, siis mul polnud probleemi võistlust televiisori vahendusel jälgida.“

Grjazinilt uuriti ka selle kohta, kas ta sooviks, et Rahvusvaheline autoliit (FIA) võtaks Wimbledoni näitel tennisest eeskuju ja lõpetaks punktide jagamise võistlustel, kus venelastel osaleda ei lubata. „Ma ei tea. FIA vastutab ala sportliku poole eest ja nad ei saa riikide seadustega vastuollu minna,“ vastas Grjazin, kes on tegelikult viimastel aastatel Läti mootorispordi föderatsiooni litsentsi all võistelnud.