Tereza Martincova: kui Kanepi mängib oma parimat tennist, on teda väga raske võita

„Esiteks pean ütlema, et Kanepi mängis väga hästi,“ tunnustas Martincova pressikonverentsil endast kümme aastat vanemat vastast.

„Esimesed paar geimi oli mäng väga kiire. Sealt edasi tegi ta üha vähem vigu ning pani mulle suure surve peale. Ta üritab esimest palli lüüa nii kõvasti kui võimalik ning servib väga hästi. Tõrjegeimides on tema vastu raske.“

„Esimene sett oli väga tasavägine. Mul olid tema servil mõned võimalused. Mul oli edu sees, tal jäi serv teise servi peale, aga ma tegin vea. Ta servis mulle otse kehasse, ma üritasin lihtsalt palli mängu jätta. Mul oli üks-kaks võimalust. Kui sa neid selliste mängijatega ära ei kasuta, siis sulle rohkem võimalusi ei anta,“ jätkas Martincova.

Teise seti alguses oli Martincova silmnähtavalt veel endast väljas, peksis reketit ja pahandas endaga kõval häälel. „Ma lihtsalt tundsin, et mul oli võimalus. Üritasin teiseks setiks valmis olla, aga see on raske, kui nii tasavägine sett käest läheb,“ lisas ta.