Eesti krossikoondis tõusis rahvusvahelisel kuuepäevasõidul koha võrra

Sõitjad olid pärast teist ränkrasket võistluspäeva, kui Lõuna-Prantsusmaa Auvergne'i piirkonna mägistel maastikel tuli taas sõita viis kiiruskatset ning koos ülesõitudega läbida 286 kilomeetrit ning sõidupäev venis kaheksatunniseks, täiesti läbi.



Poisid kaevasid, et lisaks küünarvartele on väsimus ja valu liikunud ka käe ülemisse poolde. Sõidupäevad on olnud palavad ja kuivad ning kuna ligi 600 sõitjat on nüüd samu katseid läbinud kaks korda, on rajad mattunud paksu tolmukihiga ning põhiline sõidusoond läinud väga sügavaks ja ebatasaseks. „Punn on põhjas, aga tsikkel selle paksu liiva sees edasi ei liigu,“ iseloomustas Jüri Triisa (E3, KTM).



Meie sõitjatest käib tihe rebimine Priit Biene (E2, Husqvarna) ja Veiko Räätsa (E1, KTM) vahel. Biene jäi täna peale ühe sekundiga, kuid mõlemad sõitjad rebisid end täna esisaja sisse, Biene oli 98. ja Rääts 99. Triisa oli täna 116. ja teisel katsel kukkumise üle elanud Hendrik Talviku (E2, KTM) 121. Õnneks ei juhtunud ei sõitja ega tsikliga midagi hullu.



Tänase päeva võitis rahvsmeeskondadest Ühendkuningriik Itaalia ja Hispaania ees. Ühendkuningriik juhib ka pärast kahte päeva. Eesti rebis täna mööda Mehhikost ja oli 16., sama tulemus on meil ka kahe päeva kokkuvõttes. Individuaalselt võitis hispaanlane Josep Garcia täna viiest katsest neli ja oli ühel katsel teine.



Homme ja ülehomme ISDE-l uus ring ning sõiduaega lisandub kurnatud sõitjatele veel pool tundi.