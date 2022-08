Selgus Anett Kontaveiti ja Serena Williamsi põnevuskohtumise algusaeg

„Ma olen väga põnevil! Elasin talle täna väga kaasa. Ma pole temaga kunagi mänginud. See on ju viimane võimalus. Parem hilja kui mitte kunagi! Atmosfäär tuleb kindlasti imeline. Tuleb üks neist matšidest, kus mul mingit pinget peal ei ole – mul pole selliseid mänge sel aastal palju olnud. Saan seda nautida ja mängida nii hästi, kui ma suudan,“ sõnas Kontaveit pärast Cristiani alistamist, et ootab väga karjääri lõpetava Williamsiga madistamist.