Kontaveit võib lõpetada meie ajastu suurima superstaari üksikmängu karjääri

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel toimub Eesti aja järgi neljapäeva öösel kell kaks vastasseis, millest hakati kohe pärast tabelite loosimist sosistama – maailma teine reket Anett Kontaveit karjääri viimast valssi tantsiva 23-kordse slämmivõitja Serena Williamsi vastu. 40-aastase Williamsi ümber kogu tänavune US Open keerlebki. Koos kaks aastat vanema õe Venusega osaleb ta ka paarismängus ja sealgi on Kontaveitil võimalus temaga teises ringis tõtt vaadata.

„Olen väga põnevil! Elasin talle [esimeses ringis] väga kaasa. Me pole kunagi mänginud ja see on ju viimane võimalus! Parem hilja kui mitte kunagi,“ oli Kontaveit pärast enda avaringi matši ülimalt elevil. „See on üks neist matšidest, kus mul mingit pinget peal ei ole – mul pole selliseid tänavu palju olnud. Muidugi võitlen kõvasti iga punkti nimel, aga samas kavatsen kohtumist kõigi aegade parima tennisistiga nautida.“