AMETLIK | Selgus Eesti korvpallikoondise lõplik koosseis EM-finaalturniiriks

„Me oleme ettevalmistusperioodil liikunud õiges suunas, aga nagu spordis ikka, on ka meil olnud mõned mured. Kogu periood ei läinud päris nii nagu me oleks soovinud, kus mõned haigestumised ja vigastused jätsid oma jälje. Aga kokkuvõttes me oleme liikunud õiges suunas ja ma arvan, et siin ei ole midagi halvasti. Iga mänguga on loksunud teatud asjad paika ja me oleme valmis,“ võttis Eesti koondise peatreener Jukka Toijala ettevalmistusperioodi kokku.

Rääkides koondise eesmärkidest eelseisval EM-finaalturniiril jääb Toijala realistiks ning ütleb, et Eestil on noor ja näljane meeskond, kuid tehes oma asju hästi, on võimalik vastu saada kõikidele meeskondadele. „Eks korvpalli vastu on huvi Eestis alati suur olnud ning seda eriti järgmistel nädalatel, mis on väga tore. Aga eks kõigil on omad arvamused, et mis oleks hea ja sobiv eesmärk ning kõigil on õigus seda arutada. Aga ma proovin olla realist ja mõelda nii nagu ka mängijad on öelnud - meil on noor ja näljane meeskond, kes ei ole veel nii mängijate kui võistkonnana suuri tulemusi saavutanud. Me ei ole favoriidid, aga meil on kõva usk sellesse, et kui me teeme oma asju hästi, siis me saame kõikide meeskondade vastu hakkama.“