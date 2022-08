EESTI VASTASED EM-il | Suurbritannia korvpallikoondis väärib austust. Ent kui kedagi võita, siis just britte

Suurbritannia korvpallikoondis on tänavuse EM-i üks anonüümsemaid. Ometi on võiksid britid ennast suurturniiril koduselt tunda, sest viimasest kuuest EM-finaalturniirist on jõutud viiele. Paljud koondised, sealhulgas Eesti, võivad sellisest saldost ainult unistada.